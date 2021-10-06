حميه عرض مع وهاب لمشاريع الوزارة

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه بعد ظهر اليوم، رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب وجرى عرض لمشاريع الوزارة.بعد اللقاء، اشار وهاب الى أن "الوزير حميه يملك تصورا متكاملا لتعزيز النقل المشترك ويعتبر خطة 2011 منطلقا جيدا. وقال: "لديه أفكار متقدمة للمرفأ والمطار وشددنا على ضرورةايجاد حلول سريعة للنقل، من أجل آلاف الطلاب والموظفين ذوي الدخل المحدود".