لبنان

جمعية المودعين اعتصمت أمام مصرف لبنان: سنكمل مسيرة شل القطاع المصرفي حتى استرجاع اموالنا

Lebanon 24
06-10-2021 | 08:45
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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان "جمعية المودعين" نفذت اعتصاما أمام مصرف لبنان تحدث فيه حسن مغنية الذي شكر "كل شخص ترك عائلته من أجل المشاركة في هدا الاعتصام للدفاع عن أنفسنا من هؤلاءالفاسدين الدين نهبوا أموال الشعب"، وقال: "اقول لأي شخص وعده زعيمه بتحصيل أمواله من المصارف لا يقصر في ذلك، نحن سنكمل المسيرة من شل القطاع المصرفي حتى استرجاع أموالنا وتحديدا من رئيس الحكومة".

وأضاف: "لا تنتظروا من هؤلاء النواب شيئا، هذه منظومة فاسدة مشاركة في سرقة أموالنا، وعلى المدعي العام التمييزي ان يسمعنا لأننا لن نخاف من أحد".

وتابع: "سندهب إلى منازل المسؤولين وقصورهم ولن نقف مكتوفين. نريد أن نعيش بكرامة ولن نقبل بأن تموت عائلات اللبنانين وانتم مع عائلاتكم تسرحون وتمرحون".

وحمل "المودعين المسؤولية بعدم انتخابهم في الإنتخابات المقبلة".

وألقيت كلمات طالبت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والدولة بـ"استرجاع أموالنا المنهوبة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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