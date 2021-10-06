لبنان

وزيرا الشباب والرياضة والسياحة ناقشا خططا لتنفيذ أنشطة مشتركة

Lebanon 24
06-10-2021 | 08:57
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 استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس في مكتبه، وزير السياحة وليد نصار، في حضور المدير العام للوزارة زيد خيامي، ورئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة، وأمين سر مكتب الوزير حسين عمر ومستشاري الوزير الدكتورة ميرنا صبرا والدكتور رجا لبكي.

بحث الوزيران في "المسائل المشتركة التي يمكن أن تخدم الوطن من خلال قطاعات الشباب والرياضة والسياحة، وهي مجالات متداخلة إلى حد بعيد، وناقشا بالعمق البحث في تأمين تسهيلات للشباب اللبناني للمشارك في أنشطة خارجية ذات أهمية".

وناقش الوزيران استضافة لبنان من خلال الوزارة لـ"بيروت عاصمة الشباب العربي 2022"، واستضافة المؤتمر الكشفي العربي الثلاثين ومنتدى الشباب الكشفي الخامس واللقاء الكشفي العربي - الأوروبي من خلال اتحاد كشاف لبنان.

واتفق الوزيران على "صوغ بروتوكول بين الوزارتين للتعاون في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سواء فيما يتعلق بالأنشطة أو دراسة تأمين "رزمة تقديمات" للشباب الوافد من الخارج أو اللبناني المسافر للمشاركة في أنشطة، ومن بينها إكسبو دبي، حيث تتوافر فرص عمل متنوعة".

كما استقبل كلاس، نائب رئيس منتدى الشباب الإسلامي محمد هزيمة، الذي شرح عمل المنتدى وأنشطته في لبنان، وأبلغه عن زيارة ينوي رئيس المنتدى طه آيهان القيام بها إلى لبنان خلال الشهر المقبل.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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