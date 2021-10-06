البطريرك الراعي بصحة جيّدة

نفى مدير المكتب الاعلامي في الصرح البطريركي المحامي وليد غياض، نفيا قاطعا، الخبر الذي ورد عبر احدى مواقع التواصل عن اصابة البطريرك الراعي بحادث صحي ونقله الى العناية المركزة، مؤكدا أن "هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا وهو يأتي في اطار الشائعات المغرضة التي يطلقها البعض من المتضريرين من المواقف الوطنية التي يعلنها صاحب الغبطة".وأكد غياض ان البطريرك الراعي بصحة جيدة وهو كان ترأس صباحا الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة ويواصل استقبال زواره.