الجيش تسلّم ستّ طوافات مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية (صور)

تسلّم الجيش اللبناني في قاعدة بيروت الجوية ست طوافات نوع ( +MD - 530F ) مقدّمة هبة من الولايات المتحدة الأميركية، بحضور عدد من الضباط وأعضاء من مكتب التعاون الدفاعي في السفارة الأميركية في لبنان.