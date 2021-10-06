لبنان

الجيش تسلّم ستّ طوافات مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية (صور)

Lebanon 24
06-10-2021 | 09:06
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تسلّم الجيش اللبناني في قاعدة بيروت الجوية ست طوافات نوع ( +MD - 530F ) مقدّمة هبة من الولايات المتحدة الأميركية، بحضور عدد من الضباط وأعضاء من مكتب التعاون الدفاعي في السفارة الأميركية في لبنان.
 
 
 
 
 
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الجيش

طوافات

الولايات المتحدة الاميركية

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