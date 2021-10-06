لبنان

بيان لمصرف لبنان عن التحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
06-10-2021 | 09:10
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أكّد مصرف لبنان في بيان أنّ "القرار الأساسي رقم 13257 المتعلّق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج غير مُحدّد بمهلة زمنية معيّنة، ولا يزال ساري المفعول على المصارف كافة التي يجب أن تستلم طلبات التحاويل وتنفّذها وفقاً للشروط".
 
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