بوشكيان التقى جمعية الصناعيين وسفيرة سويسرا وزار محافظ البقاع

زار رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل وزير الصناعة جورج بوشكيان وهنأه بتولي وزارة الصناعة.وتم البحث في مختلف الشؤون الصناعية. وكان التأكيد مشتركا على ثبات التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارة والجمعية بما يخدم القطاع الصناعي وتذليل المعوقات أمامه. واتفقا على عقد ورشة عمل منتصف الاسبوع المقبل في الوزارة بين الوزير وفريق عمله وبين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية لعرض الأولويات والمطالب الملحة والعاجلة للصناعيين.كما التقى بوشكيان سفيرة سويسرا في لبنان الدكتورة ماريون وايخلت بحضور جدعون . وبحثا في العلاقات المشتركة بين لبنان وسويسرا، لا سيما في الشق الاقتصادي والصناعي. وثمن الوزير موقف سويسرا الداعم للبنان ومساعدته في أكثر من صعيد وخصوصا تقديم معدات وتجهيزات لمعهد البحوث الصناعية، فضلا عن كون سويسرا الداعم الأول لليبانباك. واتفقا على مواصلة التعاون عبر وضع أسس ورسم خريطة طريق لتفعيل العلاقات.زبارة محافظ البقاعوكان بوشكيان زار محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده في مكتبه في سراي زحلة.وتمحور البحث حول ضرورة إقامة المشاريع التنموية في عموم البقاع وزحلة خصوصا كونها عاصمة المحافظة. وتم التأكيد على تسهيل أمور المستثمرين في القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وإيجاد الإجراءات الكفيلة بتأمين التكامل في ما بينها. وأوضح الوزير بوشكيان أن التسهيلات تأتي تحت سقف القانون ووفق المعايير والشروط المطلوبة، داعيا أصحاب المؤسسات المخالفة إلى مراجعة الوزارة المكلفة بالمساعدة عبر إيجاد الحلول والآليات اللازمة للترخيص القانوني. وشدد على عدم التسامح إزاء المخالفين.كما تم البحث في عملية مكافحة التلوث في نهر الليطاني.وتأتي هذه الزيارة في اطار التنسيق ووضع النقاط لاطلاق حملة الكشف على "الصناعات الكيميائية" اي المواد الكيميائية التي تستخدم في الصناعة، ومتابعة جميع الأمور المتعلقة بالامن الغذائي.وقال بوشكيان بعد اللقاء:" سررت بزيارة محافظ البقاع وهو صديق وحريص على أداء واجباته بكل أمانة ومسؤولية ونزاهة وتفهم. وأنا اليوم هنا بهدف اطلاق وزارة الصناعة حملة تفتيش وتدقيق بالمصانع التي تستخدم المواد الكيميائية في عمليات انتاجها، والتأكد من سلامة هذا المسار والتحقق من قانونية ومعايير ومدى تبني المواصفات المحددة. نطلق الحملة اليوم في البقاع، مع تصميمنا على توسعها لتشمل سائر المناطق."واضاف:"الأمن الغذائي هو من الأولويات، والجودة اساس في الإنتاج النظيف والسليم والصحي والسلامة البيئية والعامة".والتقى أيضا رئيس مجموعة سلوم للشحن البحري ابراهيم سلوم. وتم البحث في تسهيل نقل المنتجات الصناعية اللبنانية الى الأسواق ألاوروبية و الإفريقية.