ميقاتي يترأس جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير (صور)

إلتأمت جلسة مجلس الوزراء الأولى برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الحكومي الكبير عند الرابعة عصراً في حضور الوزراء، وعلى جدول أعمالها عشرة بنود، وقد غاب عن الجلسة وزير الطاقة والمياه وليد فياض بداعي السفر.