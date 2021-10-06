لبنان

ميقاتي يترأس جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير (صور)

Lebanon 24
06-10-2021 | 09:18
A-
A+
Doc-P-871948-637691351541871330.jpg
Doc-P-871948-637691351541871330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إلتأمت جلسة مجلس الوزراء الأولى برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الحكومي الكبير عند الرابعة عصراً في حضور الوزراء، وعلى جدول أعمالها عشرة بنود، وقد غاب عن الجلسة وزير الطاقة والمياه وليد فياض بداعي السفر.
 
No description available.
 
 
No description available.
 
No description available.
 
No description available.
مواضيع ذات صلة
الرئيس ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء: الحكومة أمامها أربعة نقاط أولها حفظ الأمن والمحافظة عليه استناداً إلى الجيش والقوى الأمنية وقوات اليونيفل
lebanon 24
06/10/2021 19:15:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: اللبنانيون ينتظرون منا معالجة جميع المشاكل خصوصًا الكبيرة منها
lebanon 24
06/10/2021 19:15:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء في السراي الكبير
lebanon 24
06/10/2021 19:15:47 Lebanon 24 Lebanon 24
زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي دار الطائفة الدرزية حيث قدم التهاني لشيخ العقل الشيخ سامي أبي المنى.
lebanon 24
06/10/2021 19:15:47 Lebanon 24 Lebanon 24

ميقاتي

مجلس الوزراء

السراي الكبير

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2021-10-06
12:02 | 2021-10-06
11:49 | 2021-10-06
11:13 | 2021-10-06
11:05 | 2021-10-06
10:53 | 2021-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website