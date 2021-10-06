المرتضى استقبل سفراء كندا وتونس والنمسا

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الوزارة اليوم، السفيرة الكندية في لبنان شانتال تشاستيناي في زيارة مجاملة للمباركة لمناسبة تشكيل الحكومة ونيلها الثقة تم خلالها البحث في الاوضاع والتطورات الحاصلة والعلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة الى شؤون ثقافية عامة وامكانية التعاون في الشأن الثقافي بين لبنان وكندا.وأعربت السفيرة الكندية عن استعداد "بلدها للتعاون مع لبنان في القطاع الثقافي لاسيما ما يندرج تحت عنوان "الفن " بشكل عام"، مشيرة الى "ان الجالية اللبنانية في كندا تعمل على إقامة النشاطات والفعاليات في أماكن تواجدها لنشر الارث الثقافي اللبناني".وشدد الوزير المرتضى، شدد بدوره على "أهمية استمرار هذه الفعاليات، لافتا الى ضرورة العودة لدعم القطاعات الثقافية خاصة وان التنوع الثقافي يميز كلا من لبنان وكندا". كما اعلن للسفيرة عن "دور تعمل وزارة الثقافة على ترجمته على ارض الواقع يتعلق بنشر ثقافة تحويل التنوع الى عامل غنى ومدعاة للاحتفال "Celebration of diversity" بما يتضمنه ذلك من تشجيع على قبول الاخر وبث روح الحوار والتلاقي، وكندا بتنوعها على هذا المستوى لا بد وان تكون تجربتها مفيدة للبنان ولوزارة الثقافة في سعيها للعب هذا الدور".

سفير تونس

سفير النمسا

واستقبل المرتضى في مكتبه في الوزارة، سفير النمسا في لبنان رينيه بول آمري، في زيارة تهنئة وكانت مناسبة تم خلالها البحث في العلاقات الثنائية لاسيما منها الثقافية التي لم تتوقف رغم جائحة كورنا، كما قال السفير، مشيرا الى الحفل الموسيقي الذي كان عبر تقنية " الزووم " بالتعاون بين المعهد الوطني العالي للموسيقى "الكونسرفتوار" وجامعة الموسيقى في النمسا.



ولفت السفير النمسوي الى ان "بلاده تسعى لتحقيق المزيد من تطوير العلاقات مع لبنان في المجالين الثقافي والاثري وسيكون في 24 من الشهر الجاري أمسية موسيقية مشتركة من فنانين من النمسا وزملاء لهم في الكونسرفاتوار لاحياء حفل العيد الوطني للنمسا في احدى كنائس منطقة بعبدا، إضافة الى "ان النمسا تسعى لتحقيق تبادل البرامج في القطاع الاثري".



وقال الوزير المرتضى: "إن التحديات التي يواجهها لبنان راهنا هي تحديات كبرى ان لجهة ما حل بالمالية العامة من هدر او ما لحق بأموال المودعين او على مستوى حرمان الشعب اللبناني من بناء دولة ومؤسسات تليق به وبموروثه الحضاري ، لكن التحدي الأكبر يكمن في استعادة لبنان لصورته الثقافية وهويته الحضارية ولقيمه الاجتماعية وان دور وزارة الثقافة على هذا المستوى هو دور مفصلي، ولبنان ووزارة الثقافة بانتظار الدعم اللازم من كل دولة صديقة وفي طليعتها النمسا بمعرض خوضها لهذا التحدي وادائها لهذا الدور".

كما استقبل وزير الثقافة في مكتبه في الوزارة، السفير التونسي بوراوي الامام، يرافقه القائم بالأعمال الملحق الثقافي سمير ساسي، وكانت جولة افق عن آخر التطورات السياسية في كلا البلدين فضلا عن التعاون الثقافي.واكد الوزير المرتضى "أواصر الصلة المتينة بين البلدين وضرورة العمل على تظهير أهمية الثقافة الراسخة في وجدان الشعبين اللبناني والتونسي وواقعهما".وتوافق المرتضى مع الامام على ان "الثقافة هي الرافعة لكل برنامج تنموي".وشدد المرتضى على ان "برنامج عمل وزارة الثقافة ينطوي على بند أساسي له كل الأولوية يتمثل في ترجمة العنوان التالي على ارض الواقع: "التنوع من حالة إشكالية الى حالة احتفالية "Celebertaion of diversity".بدوره اطلع السفير الامام الوزير المرتضى على ابرز نشاطات السفارة مؤخرا وهي "ورشات الياسمين" نظمت على امتداد شهر كامل في مقر السفارة، وتضمنت فعاليات متنوعة، من رسم ومسرح وسينما بإشراف أختصاصيين ومشاركة أطفال وأبناء الجالية التونسية وأبناء من زيجات مختلطة لبنانية - تونسية.واكد الامام ان "العمل جار لإقامة ورش أخرى تحت اسم الياسمين، هذه الزهرة التي هي الجامع المشترك بين بلدينا وترمز الى براءة الأطفال والأولاد في بيروت والمناطق".كما تطرق اللقاء الى موضوع مشاركة لبنان في الاستحقاقين المرتقبين في جزيرة "جربة" التونسية من 15 الى 22 تشرين الثاني 2021، وهما القمة الفرنكوفونية والقرية الفرنكوفونية التي تقام على هامش انعقاد القمة.