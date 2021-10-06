لبنان

إلى اللبنانيين... إليكم وزن وسعر ربطة الخبز (صور)

Lebanon 24
06-10-2021 | 09:23
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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قرارين: الاول يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح من فئة 85 وzero و extra و super extra وكل الفئات الاخرى، والثاني يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الابيض.
 
 
وحددت الوزارة سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض"، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وفقاً لما يلي:

سعر ربطة حجم كبيــــر على أن لا يقل وزنها عن 820 غرام:
من الفرن إلى المستهلك /4,500/ل.ل. (أربعة آلاف وخمسماية ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى.
من الفرن إلى الموزع /3.480/ل.ل. (ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانون ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى.
من الموزع إلى المتجر /4,500/ل.ل. (أربعة آلاف وخمسماية ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى.
من المتجر إلى المستهلك /5.000/ل.ل. (خمسة آلاف ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى.
 
سعر ربطة حجم وســـط على أن لا يقل وزنها عن 375 غرام:
من الفرن إلى المستهلك /3.000/ل.ل. (الفان وخمسمائة  ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى.
من الفرن إلى الموزع /2.330/ل.ل. (ألفان وثلاثماية وثلاثون ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى.
من الموزع إلى المتجر /3.000/ل.ل. (الفان وخمسمائة  ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى.
من المتجر إلى المستهلك /3.500/ل.ل. (ثلاثة آلاف وخمسماية ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى.
 
 
وجاء في القرارين:
 
 
 
 
 
 
 
 

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