انفراج جزئي بأزمة اخراجات القيد في صيدا... وبهية الحريري تتابع تنظيم عملية تسليمها

متابعة منها للتخفيف من أزمة اخراجات القيد في دائرة نفوس صيدا وقضائها ، دعت النائب بهية الحريري الى اجتماع في مجدليون شارك فيه المدير الإقليمي للأمن العام في الجنوب المقدم علي قطيش ورئيس شعبة الاستقصاء في الأمن العام في الجنوب النقيب وليد عويدات ورئيس قسم نفوس لبنان الجنوبي الأستاذ وسام الحايك ، ومأمور نفوس صيدا ساندرا ديب ورئيس رابطة مخاتير المدينة المختار إبراهيم عنتر وعضو الرابطة المختار محمد بعاصيري .وجرى خلال الاجتماع البحث في سبل تنظيم وتسهيل عملية الحصول على اخراجات القيد لمن هم بحاجة اليها ، بعد الانفراج الجزئي في أزمة الحصول عليها الناجمة عن ارتفاع كلفة الورق.واعلن عنتر اثر الاجتماع ان الانفراج بأزمة اخراجات القيد في نفوس صيدا والقضاء جاء بعد تقديم متبرع كريم هبة مالية لشراء الأوراق المخصصة لإصدار حوالي 70 الف اخراج قيد افرادي لنفوس صيدا وقضائها .لافتاً الى انه بسبب الشح في اخراجات القيد سجل تهافت على الحصول عليها من قبل المواطنين ما تسبب بتزايد الضغط على النفوس ، واليوم بعد تقديم هذا التبرع لصالح انهاء الأزمة يتم التركيز على عملية تنظيم تسليمها للضرورة ولمن هم بحاجة اليها .