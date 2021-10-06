سلطان بعد زيارته ميقاتي: عرضنا إستكمال مشروع البنى التحتية لمرفأ طرابلس

زار السيد توفيق سلطان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وعرض معه الأوضاع العامة وشؤون مدينة طرابلس.اثر اللقاء، قال سلطان: "زيارتي لصاحب الدولة الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا هي لتهنئته وإعلان دعمي وتمنياتي لجهده المشكور والمقدر وطنيا وعربيا ودوليا".اضاف: "لقد كانت فرصة لعرض بعض مشاريع طرابلس المتوقفة والمتأخرة من دون مبرر، وفي مقدمها إستكمال مشروع البنى التحتية لمرفأ طرابلس الذي يموله الصندوق العربي بمبلغ 87 مليون دولار. وقد بادر دولته بتوجيه رئيس مجلس الانماء والاعمالر المهندس نبيل الجسر لدعوة شركة إتحاد المقاولين العرب المصرية التي فازت بالمناقصة الى الحضور لتوقيع العقد ومباشرة العمل في مطلع الاسبوع المقبل، ولنا في القريب العاجل متابعة لكل المشاريع المتأخرة للمساعدة في التخفيف من معاناة المواطنين".وختم: "لمست من دولته إطمئنانه الى تحسين موضوع الكهرباء في القريب العاجل، وفي هذه المناسبة، أتمنى للحكومة العتيدة التوفيق في مساعيها لانجاز خطة التعافي، وأدعو الكل الى دعمها وتأييدها".