لبنان

سلطان بعد زيارته ميقاتي: عرضنا إستكمال مشروع البنى التحتية لمرفأ طرابلس

Lebanon 24
06-10-2021 | 09:45
A-
A+
Doc-P-871954-637691355619341185.jpg
Doc-P-871954-637691355619341185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار السيد توفيق سلطان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وعرض معه الأوضاع العامة وشؤون مدينة طرابلس.

اثر اللقاء، قال سلطان: "زيارتي لصاحب الدولة الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا هي لتهنئته وإعلان دعمي وتمنياتي لجهده المشكور والمقدر وطنيا وعربيا ودوليا".

اضاف: "لقد كانت فرصة لعرض بعض مشاريع طرابلس المتوقفة والمتأخرة من دون مبرر، وفي مقدمها إستكمال مشروع البنى التحتية لمرفأ طرابلس الذي يموله الصندوق العربي بمبلغ 87 مليون دولار. وقد بادر دولته بتوجيه رئيس مجلس الانماء والاعمالر المهندس نبيل الجسر لدعوة شركة إتحاد المقاولين العرب المصرية التي فازت بالمناقصة الى الحضور لتوقيع العقد ومباشرة العمل في مطلع الاسبوع المقبل، ولنا في القريب العاجل متابعة لكل المشاريع المتأخرة للمساعدة في التخفيف من معاناة المواطنين".

وختم: "لمست من دولته إطمئنانه الى تحسين موضوع الكهرباء في القريب العاجل، وفي هذه المناسبة، أتمنى للحكومة العتيدة التوفيق في مساعيها لانجاز خطة التعافي، وأدعو الكل الى دعمها وتأييدها".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:18 | 2021-10-06
09:10 | 2021-10-06
12:02 | 2021-10-06
11:49 | 2021-10-06
11:13 | 2021-10-06
11:05 | 2021-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website