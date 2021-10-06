وزير العدل إستقبل سفير اسبانيا وعرضا تطوير أطر التعاون قضائيا وحقوقيا

إلتقى وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة السفير الإسباني لدى لبنان خوسيه ماريا فيريه، وعرض معه الأوضاع العامة وسبل تطوير أطر التعاون بين لبنان وإسبانيا في المجالين القضائي والحقوقي.