لبنان

وزير العدل إستقبل سفير اسبانيا وعرضا تطوير أطر التعاون قضائيا وحقوقيا

Lebanon 24
06-10-2021 | 09:50
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 إلتقى وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة السفير الإسباني لدى لبنان خوسيه ماريا فيريه، وعرض معه الأوضاع العامة وسبل تطوير أطر التعاون بين لبنان وإسبانيا في المجالين القضائي والحقوقي.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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06/10/2021 19:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24

هري الخوري

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