لبنان

قائد الجيش استقبل السفير البريطاني لدى لبنان

Lebanon 24
06-10-2021 | 09:48
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير البريطاني في لبنان     Dr. Ian COLLARD  يرافقه الملحق العسكري المقدم Lee Richard SAUNDERS، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين. كما استقبل أمين عام المجلس الأعلى السوري - اللبناني الأستاذ نصري خوري، ثم وفداً من المجلس الأورثوذكسي اللبناني برئاسة السيد روبير أبيض، وتم التداول في شؤون مختلفة.
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