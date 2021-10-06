قائد الجيش استقبل السفير البريطاني لدى لبنان

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير البريطاني في لبنان Dr. Ian COLLARD يرافقه الملحق العسكري المقدم Lee Richard SAUNDERS، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين. كما استقبل أمين عام المجلس الأعلى السوري - اللبناني الأستاذ نصري خوري، ثم وفداً من المجلس الأورثوذكسي اللبناني برئاسة السيد روبير أبيض، وتم التداول في شؤون مختلفة.