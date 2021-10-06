لبنان

رئيس إتحاد بلديات الجومة دان إنتهاك حرمة المدافن في عدد من البلدات العكارية

Lebanon 24
06-10-2021 | 10:19
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 دان رئيس إتحاد بلديات الجومة المحامي روني الحاج في بيان، "إنتهاك حرمة المدافن العائدة لبلدات: بيت ملات، التلة، الشطاحة، الشقدوف، بزبينا والكائنة على طريق عام بزبينا ممنع، وهتك القبور وأنصاب الموتى وتشويهها وتحطيم محتوياتها"، مشددا على أن "هذا التعدي مخالف لكل الشرائع والقوانين كونه يشكل تعرضا سافرا لحرمة الاموات وأنصابها".

وندد ب"عملية السرقة الحاصلة منذ حوالى ثلاثة أسابيع لحرم الكنيسة ومحتوياتها في الموقع عينه بواسطة الخلع والكسر".

وطالب الحاج الأجهزة الأمنية كافة ب"فتح تحقيق والعمل على كشف الفاعلين بعد القيام بالاستقصاءات والتحريات اللازمة وسوقهم الى المحاكمة وإنزال أشد العقوبات بحقهم عملا بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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