لجنة الادارة أرجأت جلستها المقررة غدا الى الثلاثاء

أعلنت لجنة الإدارة والعدل النيابية في بيان، أنها "بسبب جلسة اللجان المشتركة، ترجىء جلستها التي كانت مقررة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس في 7/10/2021، إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء 12/10/2021، على ان تدرس جدول الأعمال عينه".وأشارت الى أن "الجلسة تعقد في القاعة العامة لمجلس النواب، وإذا لم يكتمل النصاب تعقد اللجنة جلسة ثانية عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم عينه".