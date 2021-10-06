7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في لبنان... ماذا عن الاصابات اليومية؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 627722.

كذلك، سُجلت 7 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8370.