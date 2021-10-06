الدفاع المدني في جبيل أخمد حريقا في بنتاعل قرب عمود إرسال تابع لأوجيرو

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في جبيل أن عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل أخمدت، منذ بعض الوقت، حريقا اندلع في بلدة بنتاعل محلة حصنعار، بالقرب من عمود إرسال تابع ل"أوجيرو"، ولولا التدخل السريع لعناصر الدفاع المدني كان الحريق قضى على مساحة واسعة من شجر السنديان والمولد الكهربائي التابع ل"أوجيرو".