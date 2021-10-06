"الاختصاصان مطلوبان في سوق العمل".. دعوة من أبو فاعور للتسجيل في المدرسة الزراعية

غرد الوزير السابق وائل أبو فاعور عبر حسابه على تويتر:

"قريبا ينطلق التسجيل في المدرسة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة في مجمع كمال جنبلاط التربوي في راشيا بعد ان امن وزير الزراعة مشكورا وفريق عمله معظم الاحتياجات لبدء العام الدراسي.

المدرسة تعطي شهادة الفني الزراعي او الفني البيطري وهما اختصاصان مفقودان ومطلوبان في سوق العمل خاصة بعد العودة الى الاهتمام بالزراعة وبتربية الثروة الحيوانيه.

الاختصاصان مطلوبان في سوق العمل كما انهما يمكنان من استكمال الدراسة للحصول على اجازة مهندس زراعي وطبيب بيطري .

ادعو الطلاب في المنطقة الى اخذ الاختصاصين بعين الاعتبار".