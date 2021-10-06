لبنان

جمعية أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية: للاعتصام في ساحة رياض الصلح

Lebanon 24
06-10-2021 | 11:13
A-
A+
Doc-P-871983-637691409454767303.jpg
Doc-P-871983-637691409454767303.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية في بيان، الاهالي والطلاب الى "الاعتصام عند العاشرة من قبل ظهر غد الخميس، في ساحة رياض الصلح، وذلك "بعد مرور ثلاثة اسابيع على تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، والتي لم يلمس اهالي الطلاب منها منذ تشكيلها سوى كلمة (معضلة الطلاب في الخارج) في بيانها الوزراي، وحيث أنه تم ترحيل أزمة أولادنا لحل الازمات المتتالية التي يفتعلها أصحاب المصالح وأقطاب المنظومتين المالية والسياسية، وبعدما نأت الكتل النيابية الفاعلة عن ايجاد صيغة لتعديل قانون الدولار الطلابي رقم 193، او لإضافة بند ملزم للمصارف في اقتراح قانون الكابيتال كونترول تم تقديمه من جمعيتنا كحل لهذه المعضلة، يضمن لأصحاب الحسابات بالليرة اللبنانية ولحسابات التوطين ولحوالى 60 طالبا تمنعت وأقفلت المصارف حساباتهم المصرفية وحرمت الاف الطلاب من متابعة تحصيلهم العلمي بسبب تمنعها عن تطبيق قانون الدولار الطلابي رقم 193 ورفض التعاطي أو الاعتراف به".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2021-10-06
18:48 | 2021-10-06
17:32 | 2021-10-06
17:22 | 2021-10-06
17:06 | 2021-10-06
16:50 | 2021-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website