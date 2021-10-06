جمعية أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية: للاعتصام في ساحة رياض الصلح

دعت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية في بيان، الاهالي والطلاب الى "الاعتصام عند العاشرة من قبل ظهر غد الخميس، في ساحة رياض الصلح، وذلك "بعد مرور ثلاثة اسابيع على تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، والتي لم يلمس اهالي الطلاب منها منذ تشكيلها سوى كلمة (معضلة الطلاب في الخارج) في بيانها الوزراي، وحيث أنه تم ترحيل أزمة أولادنا لحل الازمات المتتالية التي يفتعلها أصحاب المصالح وأقطاب المنظومتين المالية والسياسية، وبعدما نأت الكتل النيابية الفاعلة عن ايجاد صيغة لتعديل قانون الدولار الطلابي رقم 193، او لإضافة بند ملزم للمصارف في اقتراح قانون الكابيتال كونترول تم تقديمه من جمعيتنا كحل لهذه المعضلة، يضمن لأصحاب الحسابات بالليرة اللبنانية ولحسابات التوطين ولحوالى 60 طالبا تمنعت وأقفلت المصارف حساباتهم المصرفية وحرمت الاف الطلاب من متابعة تحصيلهم العلمي بسبب تمنعها عن تطبيق قانون الدولار الطلابي رقم 193 ورفض التعاطي أو الاعتراف به".