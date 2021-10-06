ورشة عمل للجيش عن المعايير الدنيا للتعامل مع السجناء

أعلن الجيش عبر "تويتر"، عن "‏ورشة عمل عن المعايير الدنيا للتعامل مع السجناء أقيمت، بالتعاون بين مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر - بعثة بيروت، حضرها العاملون في سجن شرطة البقاع".