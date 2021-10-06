ميقاتي: لا قدرة لنا على شراء الوقود بالدولار لتأمين الكهرباء وسأسمي المعرقلين في حال العرقلة





وقال ميقاتي: "نؤكد على مصداقية المحقق العدلي ولكن هناك فارق بين الشعبوية وتطبيق الدستور"، لافتًا إلى أن "الدستور يقول إن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة".



وتطرق ميقاتي إلى ملف الكهرباء قائلًا: "الأولوية بالنسبة لنا كحكومة تتمثل بالوضع المالي والكهرباء"، لافتًا إلى أن "لا قدرة لنا على شراء الوقود بالدولار لتشغيل معامل الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي".



وأضاف: "سأسمي من يعرقل في حال عرقلة ملف إصلاح قطاع الكهرباء".



وقال ميقاتي: "نضع آمالًا كبيرة على صندوق النقد الدولي لكنه ليس كافيا". أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"سكاي نيوز عربية" "أننا نقوم بمخطط لإعادة بناء مرفأ بيروت"، مشيرًا إلى أنه "سنساعد أهالي ضحايا انفجار المرفأ".وقال ميقاتي: "نؤكد على مصداقية المحقق العدلي ولكن هناك فارق بين الشعبوية وتطبيق الدستور"، لافتًا إلى أن "الدستور يقول إن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة".وتطرق ميقاتي إلى ملف الكهرباء قائلًا: "الأولوية بالنسبة لنا كحكومة تتمثل بالوضع المالي والكهرباء"، لافتًا إلى أن "لا قدرة لنا على شراء الوقود بالدولار لتشغيل معامل الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي".وأضاف: "سأسمي من يعرقل في حال عرقلة ملف إصلاح قطاع الكهرباء".وقال ميقاتي: "نضع آمالًا كبيرة على صندوق النقد الدولي لكنه ليس كافيا".

وأشار إلى أنه "لم يحن الوقت بعد لحسم قرار ترشحي في الانتخابات المقبلة"، مؤكدًا أن "الانتخابات اللبنانية المقبلة ستقام في موعدها".

وتطرق إلى ملف البواخر الإيرانية قائلًا: "لا علاقة لنا كحكومة لبنانية بالبواخر الإيرانية"، ومشيرًا إلى أنه "لا يمكن لحزب الله أن يعترض على مراقبة المعابر النظامية أما المعابر غير النظامية فقد اكتشفناها بعد دخول صهاريج المازوت الإيراني".