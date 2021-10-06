لبنان

نديم الجميل جال في الأشرفية وعرض مع فاعلياتها شؤونًا انتخابية

Lebanon 24
06-10-2021 | 12:40
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جال النائب المستقيل نديم الجميل على فاعليات سياسية وحزبية وبلدية واقتصادية في منطقة الأشرفية، مستطلعا ما آلت اليه عملية إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت.

وأشار بيان لمكتبه الاعلامي، الى أنها "كانت مناسبة للبحث في القضايا السياسية الراهنة بعد تشكيل الحكومة وقرارها الأخير بالتزامها إجراء الانتخابات النيابية في موعدها العام المقبل. واستمع الجميل الى آراء وملاحظات حول موضوع التحالفات الانتخابية في ظل القانون الحالي أو في ظل قانون معدل كما يروج له البعض. وسيستكمل الجميل جولته في ظل القرار المتخذ بخوض المعركة الانتخابية في بيروت مع حلفاء من المعارضة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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