6 طوافات هبة من أميركا إلى الجيش

تسلم الجيش في قاعدة بيروت الجوية ست طوافات نوع (+MD - 530F) مقدمة هبة من الولايات المتحدة الأميركية، في حضور عدد من الضباط وأعضاء من مكتب التعاون الدفاعي في السفارة الأميركية في لبنان.