لبنان

6 طوافات هبة من أميركا إلى الجيش

Lebanon 24
06-10-2021 | 12:44
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تسلم الجيش في قاعدة بيروت الجوية ست طوافات نوع (+MD - 530F) مقدمة هبة من الولايات المتحدة الأميركية، في حضور عدد من الضباط وأعضاء من مكتب التعاون الدفاعي في السفارة الأميركية في لبنان.
المصدر: الوكالة الوطنية
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