لبنان

سفير فلسطين عرض مع السفير العراقي الأوضاع في المنطقة

Lebanon 24
06-10-2021 | 12:46
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استقبل سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور اليوم، سفير العراق في لبنان حيدر البراك الذي أكد، بحسب بيان للسفارة، "الموقف الثابت للعراق مع فلسطين قيادة وشعبا في نضالهم المشروع لتحقيق الاستقلال وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، ورفض كافة الممارسات الاسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته الاسلامية والمسيحية وبخاصة في مدينة القدس، وعلى موقف الحكومة العراقية المعلن حول طرح مفهوم التطبيع مع اسرائيل بأنه امر مرفوض دستوريا وقانونيا وشعبيا وسياسيا في الدولة العراقية".

بدوره، ثمن دبور "المواقف المبدئية للعراق حكومة وشعبا، ودعمهم الدائم لحقوق شعبنا الفلسطيني في نضاله لانجاز مشروعه الوطني".
المصدر: الوكالة الوطنية
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