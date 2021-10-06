فياض يستنكر إقفال المحطات أبوابها: لإنزال أشد العقوبات بالمخالفين المحتكرين

صدر عن وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض البيان الآتي:تابعت بأسف شديد وأنا خارج لبنان في مهمة رسمية، التصرفات التي قام بعض أصحاب محطات المحروقات بإقفالها منذ صباح اليوم أمام المواطنين بحجة انتظار التسعيرة الجديدة، وردها إلى عدم تسليم الشركات لهذه المادة، ما أدّى إلى إرباك واسع، وهو ما اعتبرته خللًا كبيرًا أساء إلى مصالح المواطنين وشكل ابتزازًا وخرقًا لكل القوانين المرعية الاجراء.أضاف البيان: "كان عليهم الاستمرار بتسليم هذه المادة الحيوية الى طالبيها من أشخاص ومؤسسات طالما أنه لم تصدر تسعيرة جديدة وخصوصا مع العلم ان معظم المحطات لديها مخزون من المحروقات تم شراؤه وفق التسعيرة السارية المفعول.