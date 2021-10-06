لبنان

في الكورة...النيران تلتهم سيارة الـ"رينو ميغان"

Lebanon 24
06-10-2021 | 13:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن احتراق سيارة من نوع رينو ميغان في بلدة راسمسقا قضاء الكورة حيث أتت النيران على كامل السيارة.
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