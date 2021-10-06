في الضنية...صدمته دراجة نارية

أصيب شخص برضوض وجروح في مختلف أنحاء الجسم نتيجة تعرضه لحادث صدم من قبل دراجة نارية، على الجسر الذي يربط بين بلدتي نمرين وبقرصونا في أعالي جرود الضنية.



وعمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافه ونقله إلى مستشفى سير - الضنية الحكومي للمعالجة.