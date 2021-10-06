إعلان هام من وزير الصحة بشأن أدوية السرطان

٢/١ عدم توفر الكثير من ادوية السرطان والامراض المستعصية في لبنان ناتج عن اسباب متعددة، اهمها عدم توفر ما يكفي من مال الدعم لاستيراد الكميات المطلوبة. خلال الاسبوعين الماضيين، وبعد اجتماعات مكثفة مع الاطراف المعنية، توصلنا الى انفراج قريب في هذا الملف.
— Firass Abiad (@firassabiad) October 6, 2021
٢/١ عدم توفر الكثير من ادوية السرطان والامراض المستعصية في لبنان ناتج عن اسباب متعددة، اهمها عدم توفر ما يكفي من مال الدعم لاستيراد الكميات المطلوبة. خلال الاسبوعين الماضيين، وبعد اجتماعات مكثفة مع الاطراف المعنية، توصلنا الى انفراج قريب في هذا الملف.