إعلان هام من وزير الصحة بشأن أدوية السرطان

غرّد وزير الصحة، فراس أبيض، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "عدم توفر الكثير من أدوية السرطان والأمراض المستعصية في لبنان ناتج عن أسباب متعددة، أهمها عدم توفّر ما يكفي من مال الدعم لاستيراد الكميات المطلوبة. خلال الأسبوعين الماضيين، وبعد اجتماعات مكثفة مع الأطراف المعنية، توصلنا إلى انفراج قريب في هذا الملف".وأَضاف: "سيتم في الأيام القليلة القادمة تحويل المبالغ المطلوبة من مصرف لبنان إلى شركات الأدوية في الخارج، وستبدأ دفعات من أدوية علاج السرطان بالوصول إلى لبنان قريباً. هذا جزء من الحلّ، ويبقى العمل على التأكد من منع تهريب أو تخزين الدواء والتأكد من وصوله الى من هم بأمس الحاجة إليه".