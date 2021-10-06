كورونا ومستشفى الحريري...ما الجديد؟

أفاد التقرير اليومي الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19، بأن:* عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 42 فحصا.* عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 24.* عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 1.* عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 2.* مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1371 حالة شفاء.* عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.* عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 10* حالات وفاة: 0وختم التقرير: "إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.رقم الهاتف 01/832070"