محمد خواجه: نطالب الحكومة بكبح جشع التجار والمحتكرين

غرد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب محمد خواجه عبر حسابه على "تويتر":



"بذريعة رفع الدعم عن المحروقات، ارتفعت في الأيام الماضية، أسعار السلع الغذائية أكثر من 30 %، وهي أساسا مسعرة على دولار العشرين ألف ليرة وما فوق. نطالب الحكومة الجديدة إثبات جدارتها، بكبح جشع التجار والمحتكرين دفاعا عن لقمة عيش اللبنانيين"...