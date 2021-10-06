لبنان

خبر سار من أوجيرو

Lebanon 24
06-10-2021 | 15:24
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أعلنت "أوجيرو" عبر "تويتر" أنه تمّت معالجة مسألة العطل في سنترال الشويفات.
 
وتشهد العديد من المناطق مؤخرًا أعطالًا تتعلق بالإنترنت التابع لأوجيرو.
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