خبر سار من أوجيرو

أعلنت "أوجيرو" عبر "تويتر" أنه تمّت معالجة مسألة العطل في سنترال الشويفات.

وتشهد العديد من المناطق مؤخرًا أعطالًا تتعلق بالإنترنت التابع لأوجيرو.