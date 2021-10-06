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لبنان
إخماد حريق في الأحراج بين القعقور وضهور الشوير
Lebanon 24
06-10-2021
|
16:50
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اندلع حريق في بلدة عين الصفصاف، سرعان ما توسّعت رقعته بفعل الرياح إلى الأحراج بين بلدتي القعقور وضهور الشوير. وسارعت إلى المكان سيارات الدفاع المدني من مراكز عدة، وعملت على محاصرة النيران وإهمادها، والعمل جار على التبريد.
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