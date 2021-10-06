لبنان

العمل الحكومي جدّي

Lebanon 24
06-10-2021 | 17:06
A-
A+
Doc-P-872081-637691622139345683.jpg
Doc-P-872081-637691622139345683.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يُخفي وزير محسوب على جهة فاعلة جدية العمل الحكومي، على الرغم من المخاوف والبطء باتخاذ القرارات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
مصادر سياسية لـ"اللواء": زيارة رئيس الحكومة الاردنية الى بيروت مهمة في هذا الظرف بالذات لانها تعكس جدية العاهل الاردني عبد الله الثاني في الاهتمام بلبنان والعمل بكل الامكانيات المتوافرة، لمد يد المساعدة
lebanon 24
07/10/2021 02:25:14 Lebanon 24 Lebanon 24
درويش: بعد صراعات وتجاذبات سياسية مددت الفراغ القاتل 13 شهرا وُلدت الحكومة بوفاق انعكس ايجابية وجدية في العمل
lebanon 24
07/10/2021 02:25:14 Lebanon 24 Lebanon 24
فرصة جدية للعهد.. من الحكومة الى المازوت الايراني
lebanon 24
07/10/2021 02:25:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الوفاء للمقاومة: اليوم ومع ظهور مؤشرات لاحتمال تشكيل الحكومة نرى ضرورة تسمية ميقاتي لعكس ارادتنا الجدية بتشكيل حكومة ولإعطاء جرعة أمل لتسهيل مهمة التأليف
lebanon 24
07/10/2021 02:25:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة

جدية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2021-10-06
18:48 | 2021-10-06
17:32 | 2021-10-06
17:22 | 2021-10-06
16:50 | 2021-10-06
15:24 | 2021-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website