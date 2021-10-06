لبنان

تنسيق بين عون وميقاتي في ملف التفاوض مع صندوق النقد

Lebanon 24
06-10-2021 | 17:22
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تحدّثت مصادر مطلعة لـ"اللواء" عن تنسيق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في ما خص ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والخطة التي تعرض في مجلس الوزراء للتفاوض على أساسها مع الصندوق.
وأوضحت المصادر أن "الخطة ستكون محكمة ليصار إلى طرحها على ان مجلس الوزراء مجتمعاً سيعرض ملاحظات لاسيما أن هناك إضافات على الخطة التي انجزتها حكومة الرئيس حسان دياب". 
وأفادت ان "هناك استعجالاً في هذا المجال ولذلك تعقد اجتماعات مكثفة من ضمن التحضير للتفاوض لأن الأساس هو عرض وقائع وأرقام وتوزيع الخسائر بشكل عادل".
المصدر: اللواء
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