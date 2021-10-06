لبنان

إشكال فردي في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
06-10-2021 | 18:48
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سُمع صوت قوي في الضاحية الجنوبية تبيّن انه ناتج عن قذيفة ار بي جي باتجاه محل مجوهرات غملوش في بئر العبد على خلفية اشكال بينه وبين آل شريف.
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اشكال

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