لبنان

انتعاش الفرص الرئاسية

Lebanon 24
06-10-2021 | 22:02
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يقول وزير سابق في مجلسه إن فرص جبران باسيل الرئاسية ربما تنتعش من البوابة السورية بعد إعادة ترميم العلاقة بين البلدين.
(النهار)
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جبران باسيل

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