لبنان

الحقيقة على الأرض!

Lebanon 24
06-10-2021 | 22:08
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بعد حادث حرق المازوت الإيراني في بلدة غريفة الشوفية ذكّر مراقبون بما كان حصل في بلدة شويا في حاصبيا ضد مسلحين من "حزب الله" بعد إطلاقهم راجمة صواريخ واعتبروا أن رد الفعل الشعبي يظهر حقيقة العلاقة على الأرض.
(نداء الوطن)
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حزب الله

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