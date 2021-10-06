لا تغيير في الموقف السعودي لهذا السبب

نقلت مراسلة "النهار" رندة تقي الدين أمس عن مصدر فرنسي رفيع مطلع على المحادثات التي اجراها قبل يومين وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ان السعودية ما زالت على موقفها من الملف اللبناني وأنها تعتبر ان هيمنة "حزب الله" على قيادة البلد وقراره تجعل موقف المملكة متصلباً ازاء دعمه". وفهم الجانب الاميركي ايضا من ولي العهد السعودي الموقف نفسه إزاء لبنان.

