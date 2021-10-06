مناهج جديدة في آداب "اللبنانية"

كتبت زينب حمود في صحيفة "الأخبار:

بعد سنتين من النقاشات العلمية، عدّلت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية مناهجها بنسبة تُراوح بين 25% و35% باتجاه تعزيز الجانب التطبيقي للمواد، مع إضافة اختصاصات جديدة.