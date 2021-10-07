لبنان

محطات فتحت وأخرى تنتظر.. هل سيصدر جدول اسعار المحروقات اليوم؟

Lebanon 24
07-10-2021 | 00:41
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أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الى أن جدول تسعير المحروقات يصدر منذ فترة طويلة يوم الأربعاء، لافتاً الى أن المحطات التي تمتلك بضاعة بعضها فتح أبوابه والبعض الآخر لم يفتح.

أبو شقرا وفي حديثٍ له عبر أثير إذاعة صوت لبنان 100.5 قال:" طلب مني وزير الطاقة فتح المحطات وعلى إثر طلب الوزير سيتم التوجّه الى اتّخاذ قرار التسعير وإصدار الجدول".

وأضاف:" علينا أن نرى اليوم حركة السوق والتسعير يتعلّق بوزارة الطاقة".
 
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