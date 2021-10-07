لبنان

"إحتجاجاً على التقنين القاسي".... محتجون أقفلوا محطة التحويل في حلبا

Lebanon 24
07-10-2021 | 01:31
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 توجه محتجون من خيمة اعتصام حلبا صباحا، الى محطة التحويل الرئيسة في البلدة التي تغذي عددا من البلدات العكارية، وأطفأوا كل المحولات وطلبوا من الموظف المناوب إقفال مركز المحطة، إحتجاجا على عدم التجاوب مع مطلبهم بإعطاء مدينة حلبا وهي مركز محافظة عكار وفيها كل المراكز الحكومية والمستشفيات، 4 ساعات كهرباء تغذية أسوة بغيرها من المناطق، حيث يتم إعطاء المدينة 40 دقيقة فقط من التيار الكهربائي.

ثم توجهوا الى مؤسسة كهرباء لبنان - دائرة حلبا، واعتصموا امام المؤسسة، وطلبوا من الموظفين الخروج من مكاتبهم، وسط إجراءات أمنية لعناصر الجيش.
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