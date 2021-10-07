لبنان

في الدكوانة... محاضر ضبط بحقّ اصحاب المولدات المخالفين لتسعيرة وزارة الطاقة (صورة)

Lebanon 24
07-10-2021 | 01:43
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بعد تمنُّع عدد من أصحاب المولدات الكهربائية في نطاق بلدية الدكوانة الجغرافي الإلتزام بتعميم البلدية الداعي الى إلزامية إعتماد تسعيرة وزارة الطاقة في عملية إصدار الفواتير الشهرية للمولدات ، قامت شرطة البلدية اليوم بتحرير عدد من محاضر ضبط بحق المخالفين ، وأجبرتهم على رد الفوارق المادية الى المشتركين .
 
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