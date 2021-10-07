في الدكوانة... محاضر ضبط بحقّ اصحاب المولدات المخالفين لتسعيرة وزارة الطاقة (صورة)

بعد تمنُّع عدد من أصحاب المولدات الكهربائية في نطاق بلدية الدكوانة الجغرافي الإلتزام بتعميم البلدية الداعي الى إلزامية إعتماد تسعيرة وزارة الطاقة في عملية إصدار الفواتير الشهرية للمولدات ، قامت شرطة البلدية اليوم بتحرير عدد من محاضر ضبط بحق المخالفين ، وأجبرتهم على رد الفوارق المادية الى المشتركين .