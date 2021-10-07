لبنان

بيار دوكان في بيروت.. لترجمة الدعم الفرنسي!

غسان ريفي Ghassan Rifi

|
Lebanon 24
07-10-2021 | 04:30
A-
A+
Doc-P-872185-637691961045306632.jpg
Doc-P-872185-637691961045306632.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 كتب غسان ريفي في سفير الشمال:
 
منذ يوم الاثنين الفائت، يجول موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشار بيار دوكان على الوزارات الأساسية والمعنية بالهم المعيشي والاجتماعي مستطلعا الخطوات الاصلاحية والخطط القابلة للتنفيذ تحت سقف القوانين التي حث الوزراء على التمسك والعمل بها.
وجود دوكان في بيروت هو ترجمة عملية للدعم الفرنسي لحكومة ″معا للانقاذ″، ويدخل في إطار المتابعة الفرنسية الدقيقة لكل الملفات الملحة والاصلاحات الممكنة، لا سيما تلك التي تضمنتها مبادرة ماكرون الذي وعد خلال إستقباله الرئيس نجيب ميقاتي في قصر الأليزيه بإرسال خبراء للمساعدة على تطبيق الخطط وإيجاد الصيغ الملائمة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لاستدراج المساعدات الدولية التي يحتاجها لبنان.
تشير المعطيات الى أن بيار دوكان كان مكلفا بتنظيم مؤتمر سيدر في العام 2018، حيث  شعر خلال متابعته لمقررات المؤتمر بعدم تجاوب حكومي لا سيما في ملف الكهرباء بسبب العراقيل التي وضعت آنذاك، ما أدى الى تخفيف الاندفاعة الفرنسية التي جُمدت بشكل كامل مع إنطلاق ثورة 17 تشرين الأول عام 2019 وإستقالة حكومة الرئيس سعد الحريري.
لذلك، وتماشيا مع الرغبة الفرنسية في وضع مشروع إصلاح قطاع الكهرباء في رأس الأولويات، أكد الرئيس ميقاتي في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية” بأنه “لن يسمح بأي عرقلة في ملف الكهرباء، وأنه سيسمي المعرقلين بالأسماء”.
 
لا شك في أن إستمرار وجود بيار دوكان في بيروت لعقد المزيد من اللقاءات مع المعنيين بالأزمة اللبنانية سيمكنه من الخروج بخلاصة حول كيفية مساعدة فرنسا وعبرها الاتحاد الأوروبي على تحقيق البيان الوزاري لحكومة “معا للانقاذ”، خصوصا بعدما لاقى الرئيس ميقاتي هذه الخطوات بوضع الآليات التنفيذية لهذا البيان من خلال خطوات متسارعة تمت ترجمتها في مجلس الوزراء عبر تشكيل تسع لجان برئاسته للاحاطة بكل الملفات بما يتوافق مع بنود المبادرة الفرنسية.
 
لا يختلف إثنان على أن “الحكومة الميقاتية” أمام تحد غير مسبوق، وأن ما يقوم به رئيسها من جهود على الصعد كافة يظهر شعوره بحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه والتي تتلخص بوقف الانهيار تمهيدا لوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
يُدرك الرئيس ميقاتي أن الفترة المتاحة أمامه لن تكون طويلة بل سيكون سقفها نهاية العام الحالي، حيث من المفترض أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الانقاذ، وبالتالي فإن المساعدة الفرنسية تبدو في مكانها الطبيعي لتفعيل العمل الحكومي بما يرضي المجتمع الدولي حيث سيقدم دوكان خلاصة مباحثاته ولقاءاته الى الرئيس ميقاتي من أجل حسن إستثمار خطة التعافي الاقتصادي الموضوعة من قبل الحكومة، في وقت تحتاج فيه هذه الفترة الى كم هائل من الهدوء السياسي لأن أي إشتباك على خلفية أي ملف، قد يؤدي الى إنتكاسه من شأنها أن تطيح بما تحقق..
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

غسان ريفي Ghassan Rifi

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:13 | 2021-10-07
07:21 | 2021-10-07
10:50 | 2021-10-07
10:38 | 2021-10-07
10:35 | 2021-10-07
10:25 | 2021-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website