لبنان

معارك التيار الانتخابية.. المتن والاشرفية!

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
07-10-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-872187-637691963185431435.jpg
Doc-P-872187-637691963185431435.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لا يزال من المبكر التكهن بنتيجة الانتخابات النيابية المقبلة، حتى ان التحالفات السياسية لم تعقد بعد ولم يحسم اي  مرشح في الدوائر، وفي الاصل حتى موعد اجراء الانتخابات ليس معروفا، كذلك حجم ونوعية التعديلات التي ستطرأ على قانون الانتخاب، لكن من الواضح ان الاحزاب السياسية بمن فيها التيار الوطني الحر ستشهد تراجعا وان بنسب مختلفة.

لكن اهمية النتيجة التي سيحققها "التيار الوطني الحر "تكمن في ارتباطها بتحديد وجهة الاكثرية النيابية في المجلس النيابي المقبل وعليه فإن معارك التيار الانتخابية ستأخذ  طابعا اعمق من معارك باقي الاحزاب.

في الاسابيع الاخيرة بدا بعض مسؤولي التيار الوطني الحر متصالحين مع ذاتهم، ومقتنعين انهم تعرضوا لنكسات شعبية ما سيؤثر على واقعهم النيابي والانتخابي وعليه فإن التعويض يجب ان يكون، اما عبر تحالفات ذكية او عبر شد العصب الشعبي لترميم الواقع المتضرر. 

حافظ التيار على قوته النسبية في بعض الدوائر حيث كان تضرره الشعبي محدودا، وهذا ينطبق على جزين مثلا او على دائرة الشوف - عاليه وان بنسبة اقل، اما في دوائر اخرى فان قدرته بالاصل محدودة مثل زحلة حيث لديه اقل من حاصل انتخابي وسيعتمد على التحالفات. 

وفي بعض الدوائر  سيعتمد التيار كليا على حلفائه لايصال بعض النواب مثل دائرة بيروت الثانية ودائرة البقاغ الغربي، وبالتالي فهو لن يتأثر نيابيا حتى لو كان هناك تراجع شعبي جدي قد اصابه بعد حراك ١٧ تشرين الاول...

بعيدا عن تعداد الاقضية، سيخوض التيار  معركة انتخابية في اكثر من دائرة، حيث بدأت مؤشرات بعض التحالفات تظهر خصوصا في كسروان جبيل ودائرة الشمال المسيحية، لكن الازمة اليوم هي في دوائر مثل عكار والمتن والاشرفية. 

في الاشرفية تلقى التيار ضربة قاسية بعد وفاة مسعود الاشقر، المرشح الدائم على لوائح التيار والذي كان يؤمن اصواتا تعتبر قيمة مضافة على القوة الشعبية العونية، اذ ليس محسوما بقاء جزء من قاعدة مسعود الاشقر الى جانب التيار، كما ان الاشرفية تعتبر من اكثر المناطق تأثرا بالحراك الشعبي ما سيرتد سلبا على حزب العهد، وعليه فإن التيار عليه ان يبحث عن حليف قوي في هذه الدائرة ويعزز قدرته التجييرية من ابنائها الذين يعيشون خارجها لانهم اقل تأثرا بواقعها.. 

اما في المتن، فإن التراجع الذي اصاب التيار ترافق مع انفراط عقد التحالفات مع كل من سركيس سركيس وغسان مخيبر والحزب السوري القومي الاجتماعي ما يعني ان الاصوات التي مكنت التيار من الحصول على ثلاثة حواصل تناقصت وبات الحفاظ على نفس عدد النواب صعبا للغاية، من هنا لم يعد ممكنا للتيار الاعتماد قوته الذاتية هناك بل عليه السعي للبحث عن شخصيات موثوقة تؤمن له القيمة المضافة التي يتطلع اليها.
 

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:13 | 2021-10-07
07:21 | 2021-10-07
10:50 | 2021-10-07
10:38 | 2021-10-07
10:35 | 2021-10-07
10:25 | 2021-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website