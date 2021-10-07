لبنان

بعد إصابته في انفجار التليل ... الجندي حسام الأحمد يعود الى لبنان بعد علاجه في أبوظبي

Lebanon 24
07-10-2021 | 02:39
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 يعود إلى لبنان اليوم الجندي في الجيش اللبناني حسام الأحمد، بعد أن أتم علاجه إثر إصابته في انفجار التليل في عكار منتصف شهر آب الماضي، ونقله ومصابين آخرين للعلاج في مركز الحروق بمدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي.

كان في وداعه على أرض مطار أبوظبي سفير لبنان لدى دولة الإمارات فؤاد شهاب دندن، والمدير التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية الدكتور ناصر عماش، وعدد من سيدات مجلس العمل اللبناني في ابوظبي.

وشكر السفير دندن إدارة المدينة الطبية وأطباءها وممرضيها "لحسن اهتمامهم ورعايتهم للمصابين اللبنانيين الذين نقلوا للعلاج في دولة الإمارات". كذلك، شكر "دولة الإمارات الشقيقة وقيادتها الرشيدة، التي لم تتوان يوما عن الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه".
 
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