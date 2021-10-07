لبنان

وفد من متقاعدي القوى المسلحة زار الاسمر

Lebanon 24
07-10-2021 | 03:23
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 زار وفد من متقاعدي القوى المسلحة، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، وتم البحث في "وضع خطة موحدة للمطالب في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يعانيه المواطن والعمال والموظفين والعسكريين".

وتم التشديد، بحسب بيان وقعه باسم المتقاعدين عماد عواضة، على "الا تكون هناك اي طبقية لجهة زيادة الرواتب وان يسودها العدل والمساواة. في حين اكد الاسمر إعطاء المتقاعدين العسكريين حقوقهم في أي تعديل للرواتب والتقديمات الاجتماعية".

وختاما، تم تأليف لجنة متابعة للمشاركة في اجتماعات الاتحاد وتحركاته.
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