لبنان

حلحلة على خط أزمة البنزين.. في هذا الموعد سيصدر جدول الأسعار

Lebanon 24
07-10-2021 | 03:35
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أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس أن "التواصل مع وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط قائم وهناك وعد بأن يصدر جدول أسعار المحروقات غدا صباحا".

وأشار إلى أن "المحطات تحت وصاية وزارة الطاقة وتتقيد بجدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة"، لافتا إلى أن "المحطات التي لديها مخزون من البنزين تبيع المادة وفق الجدول الحالي، لكن الشركات لم تسلم المحروقات للمحطات".

وتمنى أن "يصدر الجدول غدا حتى تتمكن الشركات من تسليم المحطات تجنبا لاعادة مظاهر الطوابير التي شهدناها في الفترة السابقة"، لافتا إلى أن "هناك بعض المحطات مقفلة لان ليس لديها مخزون".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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