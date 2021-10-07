جديد ملف استجرار الطاقة من الاردن.. هذا ما تم اعلانه اليوم

أشارت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي الى انه تم بحث الجدول الزمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا لتوصيل الكهرباء للبنان، معربة عن أملها في امكانية توصيل الكهرباء إلى لبنان بحلول نهاية العام الجاري.زواتي وفي حديث عبر سكاي نيوز عربية، شددت على ان لبنان يسعى لتمويل خطة نقل الكهرباء من البنك الدولي، مؤكدة ان أي شركة ستعمل على ملف نقل الكهرباء للبنان لن تخترق قانون قيصر.