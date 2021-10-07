لبنان

استعدوا لطقس حار.. الحرارة فوق معدلاتها وتحذير من اندلاع حرائق

Lebanon 24
07-10-2021 | 03:43
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وملموس في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

 

وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر وحار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم الأحد، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 , 29)

 

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح خلال الليل.

 

 

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وملموس في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

 

السبت: قليل الغيوم مع بداية انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة ، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات خلال الليل.

 

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، ويتكون الضباب على المرتفعات.

 

- الحرارة على الساحل من 20 الى 34 درجة، فوق الجبال من 14 الى 28 درجة، في الداخل من 13 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا، شمالية شرقية الى شرقية ليلا، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.

- الانقشاع: جيد

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و55%

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج خلال الليل، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,37

- ساعة غروب الشمس: 18,14

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